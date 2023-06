Marotta: «Finale? Meriti principali di Inzaghi! Stagione straordinaria»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del media-day dell’Inter. Le parole dell’AD verso la finale col Manchester City

DETTAGLI – Queste le parole di Marotta: «Il merito principale è dell’allenatore, nonostante le critiche e le pressioni che io per primo ho riservato è riuscito a tirare fuori una stagione straordinaria. Nel calcio non sempre vige l’equazione che chi più spende vince. Il Manchester City è arrivato a questa finale con grande merito, ho rapporti sia con la dirigenza che con Guardiola e devo fare i complimenti a loro. Loro sono una potenza dal punto di vista finanziario: se loro suonano le loro trombe noi suoneremo le nostre campane. Futuro attacco? Ogni considerazione dopo la finale, considerando oggi che Dzeko è in scadenza e Lukaku non è di nostra proprietà. SOno entrambi grandi professionisti ed ottimi calciatori. Non l’ho pensato, di fioretti posso farne anche due nel momento in cui si definisce un sogno che oggi è nel cassetto. Ma spesso i sogni diventino realtà, speriamo sia cosìFi»