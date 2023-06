Lautaro Martinez, ottava finale! Sei con l’Inter da goleador

Quella di sabato a Istanbul valevole per la UEFA Champions League, sarà l’ottava finale per Lautaro Martinez negli ultimi tre anni. Sei di queste con la maglia dell’Inter, con ben quattro gol all’attivo.

STRISCIA DI FINALI – Lautaro Martinez sta vivendo un periodo d’oro della sua carriera. Tra Inter e Argentina, negli ultimi tre anni l’attaccante di Bahia Blanca ha disputato ben sette finali, con l’ottava che sta per arrivare. Nel dettaglio, con l’Inter sono sei, mentre con l’Argentina due. Partendo da quella di Europa League nel 2020, con la bruciante sconfitta per 3-2 contro il Siviglia. A seguire le due di Supercoppa Italiana contro Juventus e Milan (2022 e 2023), le due di Coppa Italia contro Juventus e Fiorentina (2022 e 2023), a cui si aggiungono le due con l’Argentina in Copa America (2021) e al Mondiale (2022). Un totale di sei trofei per Lautaro Martinez, che con l’Inter ha anche messo a segno quattro gol proprio nelle finali sopra citate.

OTTAVA SINFONIA – Proprio alle giocate e ai gol di Lautaro Martinez si aggrapperà l’Inter sabato a Istanbul. Servirà il miglior Toro per scardinare la difesa del Manchester City di Pep Guardiola e bucare la porta difesa da Ederson. Il numero 10 nerazzurro arriva alla partita in gran forma, con 21 reti in campionato e proprio 3 in UEFA Champions League. Tra cui quella indimenticabile contro il Milan, che ha permesso all’Inter di conquistare la vittoria anche nella semifinale di ritorno e certificare ulteriormente la netta superiorità sui rossoneri (vedi articolo). Adesso manca un ultimo sforzo a Lautaro Martinez che, se i nerazzurri dovessero riuscire nell’impresa, potrebbe vantarsi di aver conquistato già tutti i titoli che un giocatore sogna di vincere nella sua carriera. Il tutto, a 25 anni.