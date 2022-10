Marcos Alonso: «San Siro ci dà motivazione! Noi in un buon momento»

Marcos Alonso prima di intervenire in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Barcellona (vedi articolo), ha rilasciato un’intervista a Barça TV. Il giocatore spagnolo suona la carica in vista della sfida, sottolineando l’importanza dei 3 punti

MOTIVAZIONE – Marcos Alonso sottolinea l’importanza di conquistare i 3 punti in Inter-Barcellona: «Un grande stadio, questo ci deve dare la motivazione. Sarà una partita importante e difficile, però ci siamo allenati bene e siamo in un buon momento. Speriamo di portare a casa i tre punti domani. Arriviamo in un buon momento, dobbiamo sfruttarlo per fare una partita buona domani. Ho avuto difficoltà a trovare la condizione nel precampionato, ma adesso sto migliorando. Decisiva per la qualificazione domani? Sono tre punti importanti, è il segnale che dobbiamo mandare. Saranno tre punti decisivi e dobbiamo dare tutto per conquistarli».