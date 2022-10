Asllani, un big match dopo l’altro: con il Barcellona test di continuità

Kristjan Asllani, dopo il buon esordio da titolare contro la Roma (qui focus sulla sua prestazione contro i giallorossi) si appresta a esordire dall’inizio anche in Champions League, contro il Barcellona. Per il classe 2002 si tratta sicuramente di un inizio turbo, considerando che le prime due presenze da titolare sono contro due top club. Per l’albanese il test di domani sarà importante per capire se la prestazione di sabato sia stata un caso, oppure l’inizio di una serie di buone prestazioni

TEST DI CONTINUITÀ – Questo sarà domani il match contro il Barcellona per Kristjan Asllani. Data l’indisponibilità di Marcelo Brozovic (Inzaghi ha confermato in conferenza che il croato sarà assente per un po’), toccherà ancora all’albanese prendere in mano il centrocampo nerazzurro. Simone Inzaghi ha confermato che il numero 14 è pronto per giocare nuovamente, nonostante aver giocato contro la Roma per più di un’ora. In quella che era la sua prima presenza da titolare con la maglia nerazzurra. Asllani non ha sfigurato, e soprattutto nel secondo tempo ha offerto una prestazione di buon livello. La partita contro il Barcellona dirà molto sull’adattamento in top club del classe 2002. Un test che servirà a capire se Asllani riuscirà a offrire una continuità di prestazioni tale da mettere Inzaghi nelle condizioni di considerarlo maggiormente. Anche quando Brozovic rientrerà. La partita non sarà facile non facile per Asllani, che quasi avrà un secondo battesimo di fuoco. Però potrà dire la sua. Come bene ha fatto sabato sera.