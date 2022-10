Pedullà: «Far fare una partita a testa ai portieri un potenziale autogol»

Alfredo Pedullà ha detto la sua sull’alternanza tra i portieri. Secondo l’esperto di mercato, l’alternanza tra due estremi difensori potrebbe essere controproducente. Pedullà si riferisce ovviamente alla situazione presente in casa Inter, e che riguarda Samir Handanovic e Andrè Onana.

ALTERNANZA TRA PORTIERI UN AUTOGOL – Così si è espresso Alfredo Pedullà riguarda alla scelta di alternare due portieri. Questa turnazione, a detta dell’esperto di mercato non porterebbe alcun tipo di beneficio, ma anzi si potrebbe rivelare dannosa: «Con il massimo rispetto: non scegliere il portiere e fare quasi il gioco della monetina, magari una partita a testa, è un potenziale doppio autogol sotto l’incrocio. A qualsiasi livello, in ogni categoria. Più il livello sale, peggio è» Così Pedullà sul fenomeno dell’alternanza tra i portieri. Il riferimento è alla situazione che tiene banco in casa Inter, ovvero il ballottaggio tra Samir Handanovic e Andrè Onana.