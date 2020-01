Mancosu: “Era partita importante per noi. Inter grande squadra”

Intervenuto ai microfoni della RAI, nel corso del programma “A tutta rete”, alla fine di Lecce-Inter Marco Mancosu ha parlato del match finito con il risultato di 1-1.

PUNTO IMPORTANTE – Marco Mancosu, autore del gol con cui il Lecce ha pareggiato la partita contro l’Inter, è contento del risultato finale: «Si sapevo che questa era una partita molto importante per noi e per la città. Venivamo da 4 sconfitte consecutive, si stava creando un brutto ambiente e la cosa non mi piaceva. Ho segnato alla Juventus e dopo la carriera che ho avuto al gol sono scoppiato in lacrime. Se avessi segnato quel gol all’inizio magari la partita sarebbe cambiata. L’Inter è una grande squadra, hanno avuto anche loro grandi occasioni. Mi tengo stretto il punto conquistato».