Liverani: “Inter e Juventus? Nella partita secca diamo problemi! Conte…”

Liverani ha parlato ai microfoni di “A tutta rete”, in onda su “Rai 2”, al termine di Lecce-Inter, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A e terminata sul risultato di 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni

VALORI – Fabio Liverani commenta il buon pari ottenuto dal Lecce contro l’Inter: «Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo difeso con ordine contrattaccato. La differenza di valori è altissima nel campionato, ma nella partita secca possiamo creare dei problemi. Abbiamo avuto 3/4 occasioni nitide e alla squadra di Conte capita di rado di concedere ciò che noi oggi ci siamo creati. Quando incontri l’Inter le motivazioni sono altissime, oggi abbiamo dato serenità ai difensori centrali mettendone uno in più per non avere problemi con Lukaku. La squadra ha concesso molto meno e ha avuto più serenità dentro».

DIFFERENZE – Liverani, che ha fermato anche la Juventus, parla delle differenze con l’Inter: «Credo che la differenza tra Inter e Juventus sia nella rosa. L’Inter di quest’anno ha colmato un gap che fino a sei mesi fa era molto grande con investimenti importanti e carta bianca a Conte. L’allenatore in questi sei mesi ha inciso tantissimo perché ha avuto la possibilità di fare ciò in cui crede con i giocatori che desiderava. La Juventus ha una continuità di risultati e scelte societarie. Io credo che nell’ultimo mese in cui abbiamo affrontato squadre meno vincenti abbiamo avuto tanti infortuni e ci siamo allenati con 12/13 giocatori, una cosa impensabile. Stiamo cercando di colmare le lacune con il mercato di gennaio in modo che si alzi la competitività».