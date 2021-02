Maldini: Â«Ibrahimovic-Lukaku? Spero in una stretta di mano. Tifosi carichiÂ»

Maldini: «Ibrahimovic-Lukaku? Spero in una stretta di mano. Tifosi carichi»

Paolo Maldini Milan

Paolo Maldini ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “DAZN”, nel corso del pre-partita di Milan-Inter, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A

PARTITA DIFFICILE – Queste le parole di Paolo Maldini: «Giocare i derby? Sono ricordi del passato, vedendo la classifica per noi e per l’Inter è un emozione vedere un derby importantissimo. I tifosi ci hanno accompagnato, ci riempie il cuore in un momento in cui il calcio vive senza la loro presenza. Lukaku ed Ibrahimovic? Chiedermi se Ibra è pronto per un derby è una provocazione. Spero che la cosa si chiuda con una stretta di mano».