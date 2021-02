Marotta: Â«Milan-Inter competitivitÃ  sana! Zhang messaggio sempliceÂ»

Marotta: «Milan-Inter competitività sana! Zhang messaggio semplice»

Giuseppe Marotta Inter

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, prima di Milan-Inter, derby valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021 e importante ai fini dello scudetto, ai microfoni di “DAZN” ha parlato dell’importanza di questo derby e delle parole di Zhang.

DERBY IMPORTANTE – Marotta prima di Milan-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Il derby avviene in un momento storico per i due club straordinario, il sapore del derby viene unito in una competitività sana. Ibrahimovic e Lukaku? Il derby ha sempre sapore agonistico sempre acceso ma al di là di quello che succede nel campo i messaggio che arrivano da fuori sono sempre positivi».

PAROLE ZHANG – Marotta commenta le parole del presidente Zhang: «Commento Zhang? La proprietà prenderà la dirigenza giusta per il bene del club. Noi come management stiamo lavorando la massimo per far si che la stagione possa chiudersi nel migliore dei modi».