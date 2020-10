Lukaku: “Inter, errori in difesa e occasioni in...

Lukaku: “Inter, errori in difesa e occasioni in attacco, dobbiamo migliorare!”

Romelu Lukaku Inter-Milan

Romelu Lukaku dopo Inter-Borussia Monchengladbach terminata sul punteggio di 2-2, ai microfoni di “Sky Sport” ha detto la sua riguardo la prima sfida di UEFA Champions League fase a gironi

L’ANALISI DEL MATCH – Romelu Lukaku dopo Inter-Borussia Monchengladbach su Sky ha evidenziato gli errori commessi oggi, sia in attacco che in difesa: «Per me non è un buon risultato perché possiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare e stare bene mentalmente. Non è facile ma dobbiamo continuare a lavorare e credere nelle nostre qualità. Dobbiamo fare meglio in difesa, prendiamo due gol su errore nostro, abbiamo sbagliato tante occasioni perché si paga».