Inter-Borussia Monchengladbach 2-2, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Borussia Monchengladbach è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2. Questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021.

ANCORA MALE – L’Inter prosegue la sua serie nera nel mese di ottobre, dove non ha ancora vinto. Nell’esordio in Champions League non basta Romelu Lukaku: fa doppietta, ma finisce 2-2. Il Borussia Monchengladbach capitalizza al massimo le sue occasioni e il VAR (correttamente chiamato): un’azione, due gol. C’è già da rincorrere, visto che lo Shakhtar Donetsk ha clamorosamente battuto il Real Madrid 2-3. Questo il tabellino di Inter-Borussia Monchengladbach.

INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic (79′ Bastoni); Eriksen (79′ Brozovic); Lukaku, A. Sanchez (46′ Lautaro Martinez).

In panchina: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Boscolo Chio, Moretti, Nainggolan, Squizzato, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Embolo (74′ Herrmann), Thuram (95′ Wolf); Pléa (90′ Stindl).

In panchina: Sippel, Grun, Lang, Traoré, Wendt, Jantschke, Reltz.

Allenatore: Marco Rose

Arbitro: Bjorn Kuipers della federazione olandese (van Roekel – Zeinstra; Lindhout; VAR Makkelie; A. VAR de Vries)

Gol: 49′, 90′ Lukaku (I), 63′ rig. Bensebaini, 84′ Hofmann

Ammoniti: D’Ambrosio, de Vrij (I), Kramer (B)

Recupero: 1′ PT, 7′ ST