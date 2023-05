Lukaku: «Cosa potevo fare di meglio? Tre gol! Contento per l’Inter»

Lukaku MVP di Inter-Sassuolo 4-2, con la splendida doppietta che ha aperto e chiuso le marcature. A Inter TV l’attaccante dà tutta la sua felicità anche per come sta ritornando fisicamente ai fasti di un tempo.



DEVASTANTE! – Prestazione perfetta per Romelu Lukaku in Inter-Sassuolo: «Come fare meglio nel giorno del mio compleanno? Tre gol! Sono contento per la vittoria di oggi, dà ancora più fiducia alla squadra. La partita era difficile però alla fine abbiamo fatto la differenza, con cuore e qualità nel momento necessario. Sono contento di aver aiutato la squadra. Prima di tutto l’Inter è più importante, abbiamo passato tanti momenti di difficoltà ma adesso siamo in ottima forma. Ogni allenamento per me è vita o morte, adesso stiamo vincendo ma dobbiamo continuare a crescere perché abbiamo partite importanti. Un messaggio per i tifosi? Vorrei ringraziare tutti gli interisti nel mondo, stiamo passando bei momenti. Penso ci sia un buon feeling nel mondo Inter, dobbiamo continuare così noi giocatori dagli allenamenti per dare tutto in gara. Poi, alla fine, provare a raggiungere i nostri obiettivi».