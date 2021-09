LIVE – Ancelotti e Benzema in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Madrid

Ancelotti e Benzema saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Inter-Real Madrid. L’allenatore e l’attaccante della squadra ospite risponderanno alle domande dei giornalisti collegati, fra cui Inter-News.it, a partire dalle ore 18.05. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

Domanda per Ancelotti: in questa stagione può diventare l’allenatore che ha vinto il campionato nei cinque principali Paesi e il primo che vince quattro volte la Champions League/Coppa dei Campioni. Quale record preferirebbe?

Non lo so, è una grande motivazione per me ma la principale era tornare al Real Madrid. È quello che mi dà più felicitpà.

Domanda per Ancelotti: cosa ha avuto Marcelo per non essere convocato?

Si è allenato molto bene ieri, doveva essere convocato. Poi, però, a fine allenamento ha sentito un piccolo fastidio: poca cosa, però non gli ha permesso di viaggiare ed essere disponibile. Bale ha avuto un problema in allenamento al Bernabéu, sarà fuori ancora alcuni giorni.

Domanda per Ancelotti: ritiene che il Real Madrid sia la principale favorita per vincere la Champions League?

Difficile dire chi è favorito quando la competizione non è nemmeno iniziata. Quello che posso dire è che il Real Madrid vuole competere come tutte le volte: l’idea è competere al massimo, sappiamo quanto è speciale questo torneo. Giocheremo contro squadre molto forti, dire ora chi è favorito è difficile. Ma noi lotteremo per tutto.

Domanda per Ancelotti: qualcosa è cambiato per quatno riguarda Vinicius Junior. Cosa ha fatto lei per migliorarne il rendimento?

Io tratto Vinicius Junior come tutti gli altri. Lo stimolo negli allenamenti, gli dico di rimanere focalizzato nel lavoro. Poi in questo periodo sta giocando con fiducia, può essere che il tempo che ha passato con problemi gli ha dato maggiori motivazioni.

Domanda per Ancelotti: ha detto che l’Inter ha mantenuto la stessa struttura con nuovi stimoli. Che differenze ci sono fra quella di Conte e questa di Inzaghi?

I nuovi stimoli sono quando arriva un nuovo allenatore, con una nuova tipologia e nuove idee. La struttura è la stessa, ma hanno preso giocatori importanti. La squadra sta bene e l’ha dimostrato in campionato, sarà una partita molto aperta e cerchiamo di essere competitivi.

Domanda per Ancelotti: qual è la sua relazione con la Champions League?

Per me è un qualcosa di speciale. L’ho vinta due volte da giocatore e mi sono portato molti ricordi anche quando sono diventato allenatore. Soprattutto la Décima, quella che ho vinto nel 2014, è un ricordo molto particolare.

Domanda per Ancelotti: la Champions League del Real Madrid arriva nel miglior momento della squadra in questo inizio di stagione. Come si affronta questa partita con l’Inter?

La squadra sta bene. Abbiamo fatto bene col Celta Vigo ma domani sarà un’altra storia e un’altra competizione. La Champions League porta sempre tanto fascino per il Real Madrid, sappiamo però che sarà una partita complicata. L’Inter è migliorata e ha stimoli: chiaro che vogliamo vincere e dominare, però anche loro. Vogliamo fare una buona partita per iniziare la competizione nella maniera migliore.

Si conclude la conferenza stampa di Karim Benzema, ora tocca a Carlo Ancelotti.

Domanda per Benzema: il gruppo dell’anno scorso, molto difficile, è simile a questo. Cosa avete appreso da un anno fa?

La Champions League è speciale, tutti vogliono vincerla. Dobbiamo entrare in campo per vincere, è per questo che siamo qui.

Domanda per Benzema: un anno fa, a Monchengladbach, ci fu l’inquadratura negli spogliatoi della discussione su Vinicius Junior. Ora per lui ci sono tanti elogi, dopo le critiche: può sopportare la pressione?

Lui si trova bene in campo, fa gol e ci aiuta. Domani sarà una partita importante per noi e per lui.

Domanda per Benzema: cosa devono fare gli attaccanti per migliorare il rendimento difensivo del Real Madrid? Ne ha parlato anche Ancelotti di questo.

In campo tutti entriamo per fare gol e non prenderne. Dobbiamo magari lavorare di più, vediamo ogni giorno in allenamento come fare per subirne meno.

Domanda per Benzema: il Real Madrid non parte coi favori del pronostico, rispetto per esempio a Manchester City e PSG, vi ritenete in secondo piano anche a livello di attenzione?

La Champions League è la competizione con la maggior pressione al mondo. Ogni squadra può vincere le partite, alla fine non ci sono mai favoriti reali quando si scende in campo. Le partite bisogna giocarle, tante volte uno pensa che vinca una squadra e poi alla fine succede il contrario. Siamo una buona rosa, vogliamo vincere la Champions League.

Domanda per Benzema: da tempo hai un problema alla mano ma hai deciso di non operarti, come sono le condizioni?

Avrò tempo per fare un’altra operazione, ne ho già fatta una. Di questo ne ho parlato coi miei compagni, è la soluzione migliore.

Domanda per Benzema: Vinicius Junior ha iniziato molto bene la stagione. In cosa credi che sia migliorato?

Vinicius Junior è un giocatore giovane, che sta facendo esperienza. Ci ha aiutato tanto in questo inizio di Liga con i gol, ma sta facendo anche tanto altro. Parlo spesso con lui, è un giocatore top.

Domanda per Benzema: cosa cambia giocando con Vinicius Junior e Hazard? Può arrivare agli stessi risultati del tridente con Bale e Cristiano Ronaldo?

Quel tridente è passato, adesso cerchiamo sempre di fare gol. Questa è la cosa principale nel calcio, poi ci sono altri giocatori ma vogliamo sempre giocare bene e arrivare a vincere le partite.

Domanda per Benzema: si è parlato durante la sosta del mancato arrivo di Mbappé. Quanto dispiacere c’è per non aver formato la coppia?

Si è parlato tanto di Mbappé, ora pensiamo alla partita di domani.

Domanda per Benzema: molti giornalisti pensano che sarebbe giusto vederti vincere il Pallone d’Oro. Resta un tuo sogno?

Lo è per tutti, ma a me interessa aiutare la squadra a vincere titoli. Questo è quello a cui punto ogni giorno, da anni.

Domanda per Benzema: credi che ora ci sia una dipendenza del Real Madrid da te?

Direi di no. Io voglio sempre aiutare la squadra, con gol e assist, poi l’importante è vincere.

Domanda per Benzema: hai iniziato la stagione in maniera strepitosa, qual è il tuo segreto col passare degli anni?

Mi sento molto bene in campo, sto lavorando bene e le cose di conseguenza riescono.

La conferenza stampa inizia in ritardo. Il tecnico presenterà Inter-Real Madrid, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League. Con lui ci sarà l'attaccante Karim Benzema.