FOTO – Vidal avvisa il Real Madrid: «Competere per un grande sogno!»

Vidal è pronto a scendere in campo nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Su Twitter, il centrocampista cileno ha lanciato un messaggio in vista del match.

CARICA – Arturo Vidal ha voglia di riscatto. Dopo la brutta prestazione della scorsa stagione contro il Real Madrid, con l’espulsione al 33′, il centrocampista cileno è voglioso di tornare subito in campo per dimostrare tutto il suo valore anche in Champions League (vedi approfondimento). Dopo il pareggio di Genova contro la Sampdoria, l’Inter di Simone Inzaghi sta preparando la sfida contro la squadra di Carlo Ancelotti in programma domani sera a San Siro. Vidal ha caricato l’ambiente con un messaggio su Twitter: «Ancora una volta a competere per un grande sogno, con lo stesso entusiasmo e voglia di sempre. Ci siamo!». Le parole sono accompagnate dalle foto dell’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. Di seguito il tweet.

Una vez más a competir por un gran sueño, con la misma ilusión y las ganas de siempre… allá vamos @championsleague 🏆 @inter 🖤💙 pic.twitter.com/mImLxd5x0l — Arturo Vidal (@kingarturo23) September 14, 2021

Fonte: Twitter – Arturo Vidal