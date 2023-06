Lautaro Martinez: «Superiori al Milan. Finale? Non capita tutti i giorni»

Tra i protagonisti del UEFA Champions League Magazine mandato in onda da Sport Mediaset, Lautaro Martinez ha fatto il punto sul percorso che ha portato l’Inter alla finale.

PORTOGHESI – Queste le parole di Lautaro Martinez sulle gare valevoli per gli ottavi di finale e per i quarti di finale della Champions League: «Contro il Porto abbiamo sofferto. Il Benfica era un avversario molto difficile, avevano perso poche partite e stavano segnando molti gol. Però eravamo preparati, perché avevamo già affrontato una portoghese. Inzaghi ci ha mostrato i loro punti di forza e come contrastarli».

EURODERBY – Lautaro Martinez ha poi proseguito con le due semifinali contro il Milan: «Eravamo di gran lunga superiori al Milan come atteggiamento. Essere andati in vantaggio di due gol ci ha permesso di arrivare alla partita di ritorno più rilassati. Quello segnato al ritorno è uno dei gol più importanti che ho segnato anche per tutta la storia che c’è dietro. Sono sentimenti unici, sensazioni difficili da descrivere».

ESPERIENZA – Lautaro Martinez ha concluso infine con il suo pensiero sulla finale contro il Manchester City: «Guardo molti video dei portieri avversari per capire tutti i loro punti di forza e i loro punti deboli. È importante studiare questi dettagli, così posso prendere la miglior decisione possibile in una frazione di secondo. Sono teso per ogni partita, ma la finale dovremo godercela. Non capita tutti i giorni giocare una finale di Champions League».