Sneijder: «Inter-Barcellona? Vinto grazie a Mourinho! A Madrid…»

Sneijder è uno dei grandi eroi dell’Inter vincitrice del clamoroso e irripetibile Triplete del 2010. L’olandese esalta Mourinho e ritorna poi su Madrid

IL RACCONTO DELL’EROE − Wesley Sneijder, al Champions League Magazine di Sport Mediaset, è ritornato sulla meravigliosa cavalcata dell’Inter del 2010: «Abbiamo giocato la prima partita in casa e avevamo la sensazione di poter vincere, questo grazie a José Mourinho. Ci siamo attenuti al piano di gioco dopo lo svantaggio credendo alla nostra tattica. Così siamo arrivati sul 3-1 e anzi potevamo fare di più. Ma sapevamo che il 3-1 non era un risultato sufficiente, abbiamo optato per una tattica diversa al Camp Nou: difendendoci con tutto quello che avevamo. Alla fine abbiamo strappato l’1-0 qualificandoci per la finale. Finale? Senti la tensione intorno a te. Alcuni la sentono più di altri, personalmente non l’ho sentita, avevo voglia solo di giocare. Era un desiderio che avevo sin da bambino. Partita pazzesca con due grandi gol di Diego Milito. Non riesco a descrivere quello che mi è passato per la testa, mai vissuto un momento simile. C’era gente dappertutto, è stato un momento bellissimo».