Lautaro Martinez: “Notte meravigliosa! La coppa deve andare all’Inter”

Lautaro Martinez ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la splendida vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League

MOSTRUOSO – L’Inter può esultare: è la prima squadra italiana in finale di Europa League dopo 21 anni! Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato così nel post gara: «Notte meravigliosa, notte incredibile, sognata ed era tanto tempo che non giocavo una partica del genere. Abbiamo dimostrato che l’Inter è pronta per grandi cose. Siamo contenti. C’è stato un momento in cui non ero ai miei livelli, questo ci aiuta a crescere e questa è la verità, contento per il presente di una squadra che gioca bene, cresce partita dopo partita, ma contento anche a livello personale perché nascerà il mio primo figlio e tutto questo è dedicato a mia moglie. Romelu Lukaku? Grande rapporto, siamo un gruppo che cresce giorno dopo giorno, che dimostra maturità con ottimi giovani e uomini di esperienza come Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio, che ci aiutano a spingere sempre, aiutano noi giovani a seguirli. Fondamentali per noi. Il Siviglia squadra forte, cercheremo di riposarci in questi giorni per prearare la finale. E’ una partita speciale e speriamo che la Coppa arrivi all’Inter».