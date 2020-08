Pagelle Inter-Shakhtar Donetsk: Lautaro Martinez brilla! Barella show x2

Pagelle Inter-Shakhtar Donetsk: Antonio Conte non cambia l’undici di partenza (qui le formazioni ufficiali) e viene ripagato da Lautaro Martinez e Lukaku. Altra ottima prestazione di Barella, mentre D’Ambrosio si esalta ancora una volta su azione da calcio piazzato. Ecco tutti i voti

Pagelle Inter-Shakhtar Donetsk: Lautaro Martinez e Lukaku show. Barella super

HANDANOVIC 6,5: Gli avversari arrivano pochissime volte dalle sue parti. Gestisce la squadra dalla porta.

GODIN 6,5: Non sarà pulitissimo negli interventi, ma è sempre in ottima posizione e non sbaglia.

DE VRIJ 7: E’ sempre attento contro un avversario non facile. Tante chiusure pulite in area di rigore.

BASTONI 6,5: Tiene bene la posizione e esce coi tempi giusti. Prezioso in fase di possesso.

D’AMBROSIO 7: Decisivo con una fase difensiva quasi perfetta. In attacco si vede molto meno, ma realizza un gol di testa fondamentale per arrivare in finale.

– MOSES SV: Entra a partita già decisa, ma con la giusta concentrazione.

BARELLA 7,5: Primo tempo assolutamente strepitoso in entrambe le fasi di gioco. Grandissimo assist per Lautaro Martinez.

BROZOVIC 6,5: Corre molto e tiene palla sbagliando poco. Peccato per qualche gestione sbagliata in contropiede, ma è prezioso in fase di pressing.

– SENSI SV: Qualche buon lancio prima del fischio finale.

GAGLIARDINI 6,5: Ripulisce molti palloni, dando grande enfasi e attenzione alla fase difensiva. Bravo in contrasto.

YOUNG 6: Lo Shakhtar spinge soprattutto dalle sue parti, ma difficilmente riesce a sfondare.

– BIRAGHI 6: Sfrutta il fisico e non sbaglia mai in fase difensiva.

LUKAKU 7,5: Nel primo tempo si vede pochissimo e ha zero occasioni per fare male. Esplode nella ripresa, aumentando il passivo con una grande doppietta.

– ESPOSITO SV: Si muove bene nei minuti finali.

LAUTARO MARTINEZ 8,5: Prestazione di altissimo livello. Fa salire la squadra, attacca gli avversari e segna due gol pesantissimi. Ecco il vero Toro.

– ERIKSEN SV: Un grande stop e una gestione saggia del finale.

CONTE 8: La sua Inter è attenta e gestisce in maniera maniacale la fase di non possesso. Domina dal primo all’ultimo minuto e la sua mano è evidente.

Pagelle Inter-Shakhtar Donetsk, gli avversari: Pyatov e difesa horror

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov 4,5; Dodo 5,5, Kryvtsov 5, Khocholava 5, Matviyenko 5; Marcos Antonio 5,5, Stepanenko 5,5; Marlos 5 (Konoplyanka SV), Alan Patrick 4,5 (Solomon 5,5), Taison 5,5; Junior Moraes 5,5. Allenatore: Castro 5.