Lautaro Martinez: Â«Inter, ci tenevo tanto a fare gol! Oggi tutto perfettoÂ»

Lautaro Martinez: «Inter, ci tenevo tanto a fare gol! Oggi tutto perfetto»

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti di Inter-Benevento 4-0. Intervistato nel dopogara del facile successo al Meazza ha commentato a Inter TV l’anticipo della ventesima giornata di Serie A.

BENE COSÌ – Lautaro Martinez parla dopo Inter-Benevento su Inter TV: «Tutto perfetto. Abbiamo vinto, che era quello che volevamo fare. Una squadra tosta il Benevento, che ti viene addosso ed è molto fisica: oggi dovevamo tenere botta e cercare spazi col possesso palla. L’abbiamo trovato, perché loro si abbassano: nel primo tempo abbiamo sprecato qualche gol, ma nel secondo tempo ci siamo sistemati. Oggi ci tenevo tanto, perché dovevo fare gol. Erano tante giornate che non lo trovavo e niente: sono contento perché l’Inter ha vinto. La Juventus in Coppa Italia? Sono contento, è una partita che mi piace giocare. Loro sono una squadra forte ed è sempre una misura buona per noi. L’abbiamo dimostrato in campionato, ora la dobbiamo affrontare in una semifinale di Coppa Italia. Questo dice tutto: è una semifinale, con il simbolo Inter. Dobbiamo affrontare la partita come si deve».