Lautaro Martinez: «Inter, primi 45′ da dimenticare! Serve migliorare»

Seppur con difficoltà l’Inter riesce a recuperare dallo svantaggio contro la Real Sociedad. Lautaro Martinez interviene su Sky Sport 24 per dire la sua e analizza la sfida di Champions League.

MIGLIORARE – Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez spiega cosa non ha funzionato nella partita contro la Real Sociedad: «Oggi non abbiamo iniziato come volevamo, non siamo ad affrontare la partita per come l’avevamo preparata. Ci hanno messo in difficoltà nei primi 45′ poi nel secondo tempo coi cambi siamo riusciti a stare in piedi. Ma il primo tempo è da dimenticare. Dobbiamo migliorare tanto perché questo è solo l’inizio ma è importante non aver perso. Eravamo stanchi? I ragazzi erano tutti pronti per giocare, il mister ha fatto le sue scelte. Ma bisogna ricordare che la Real Sociedad è una squadra forte, che ha messo in difficoltà tanti e oggi ha messo in difficoltà noi nei primi 45′, quindi anche merito loro. Segnale aver pareggiato? Questa è una cosa di cui siamo consapevoli. L’anno scorso abbiamo fatto un percorso lungo e di maturità. Importante non aver perso ma sappiamo di non essere stati al nostro livello. Quindi dobbiamo rialzarci, recuperare energie e pensare al campionato. In questa competizione i dettagli fanno la differenza».