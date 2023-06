Lautaro Martinez: «Inter, concentrati sin dal pullman! Ultimo sforzo»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il media day dedicato all’Inter in occasione della finale di Champions League a Istanbul. Le sue parole

CONCENTRATI − Lautaro Martinez carica: «Sto vivendo un periodo bellissimo e importante per me e la mia famiglia. Da quando sono all’Inter ho cercato sempre di dare il massimo. Oggi affrontiamo un sogno che è in realtà. Manca un ultimo sforzo, siamo pronti per questa settimana e prepara la partita più importante della nostra carriera a livello di club. L’Inter deve essere concentrata 120′, sin dal pullman. Bisogna curare i dettagli, essere al 100% dentro la partita. Lasciare anima e testa dentro il campo. Sarà una partita molto importante per tutti noi, serve tranquillità per godercela. Non sempre si gioca una finale di Champions League. La stagione è stata così così, in campionato non abbiamo fatto benissimo, mentre in Champions abbiamo fatto un cammino lungo, di unione gruppo. Dobbiamo essere quelli degli ultimi 2 mesi. Abbiamo messo a posto il campionato, vinto Coppa Italia e Supercoppa. Ora sempre l’ultimo sforzo per l’ultima partita della stagione, voglio portare il trofeo a Milano. In Nazionale sono successe tante cose prima di vincere il Mondiale, noi dobbiamo essere noi stessi e affrontare il City con coraggio e a testa alta. Si devono preoccupare di noi».