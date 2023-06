Inter, a Istanbul con la grinta di Dimarco: dare il tutto per tutto!

Per l’Inter è iniziata la settimana in cui bisognerà dare il tutto per tutto (vedi QUI). In finale di Champions League contro il Manchester City servirà superarsi! A Istanbul uniti, prendendo spunto dall’entusiasmo e dalla grinta di Federico Dimarco.

TUTTO PER TUTTO − Forse sarà superfluo dirlo, ma con il Manchester City in finale di Champions League bisognerà dare il tutto per tutto. Certo, non sarà semplice. Anzi. Ma in pochi avrebbero scommesso anche solo sulla riuscita dell’Inter per il superamento di un girone con Barcellona e Bayern Monaco. Eppure l’impresa è riuscita. E poi sono arrivati i passaggi via via dagli ottavi con il Porto, dai quarti con il Benfica e dalla semifinale contro il Milan. Un percorso dalle grandi emozioni che, in qualsiasi modo si concluderà, avrà comunque fatto rivivere emozioni intense. Adesso manca un ultimo tassello: la notte più importante di tutte a Istanbul (vedi articolo).

Inter, a Istanbul con la carica di Dimarco! Bisognerà dare il tutto per tutto contro il Manchester City

ENTUSIASMO − Servirà concentrazione, attenzione, adrenalina, tensione ma anche grinta ed entusiasmo. Lo stesso dimostrato da Federico Dimarco nella conferenza stampa tenutasi oggi ad Appiano Gentile (vedi articolo). Dopo Simone Inzaghi ha parlato il giocatore e grande tifoso dell’Inter. Le parole di Dimarco devono allora diventare un esempio, una strada tracciata da seguire per dare il meglio di sé ad Istanbul contro il Manchester City. A prescindere dalle difficoltà e dalle insidie che il big match porterà con sé: «L’Inter deve fare l’Inter, deve usare il suo orgoglio e la sua forza. Bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, penso che dobbiamo fare l’Inter. Se facciamo l’Inter possiamo ottenere grandi risultati come fatto in questi anni. Vincere è il sogno di tutti, anche per il Manchester City. Penso che andremo lì a giocarci le nostre carte». L’Inter deve fare l’Inter.