Lautaro Martinez: «Contento dell’Inter. A Roma e Madrid per vincere»

Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a Sky Sport all’indomani del quarto successo consecutivo dell’Inter tra campionato e Champions League. Il Toro ha segnato anche ieri contro lo Spezia

PROGETTO − Lautaro Martinez è soddisfatto del rinnovo: «Ho parlato tanto con la mia famiglia, siamo contenti qua, ci troviamo bene. E’ una città che mi piace tanto e poi sono soddisfatto della società che mi ha illustrato un grande progetto. Il diventare padre mi ha migliorato come persona e come calciatore, a volte mi arrabbio velocemente ma cerco di stare tranquillo».

SQUADRA E ALLENATORE − Così Lautaro Martinez sul suo rapporto all’Inter: «Dobbiamo difendere lo scudetto e stiamo lavorando su ciò che chiede il mister. Io lavoro per i compagni, mi sento bene con chi gioco ed è importante perché vuole dire che stiamo con la testa concentrati. Simone Inzaghi mi ha dato una grande mano anche quando ero in Copa America. Io cerco sempre di imparare tanto dagli allenatori perché loro hanno esperienza e ci danno sempre il meglio».

PROSSIMI IMPEGNI − Lautaro Martinez ha parlato delle sfide contro Roma e Real Madrid: «Prepariamo la gara di Roma, loro sono una squadra forte con un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Noi dobbiamo riposare per fare bene lì. L’ambiente sarà caldo ma dobbiamo fare bene. A Madrid, andiamo per vincere, sarebbe grande segnale per il gruppo e la squadra. Sarà una grande partita per noi».