Koke: «Non ci riesce nulla. Con l’Inter necessario cambiare»

Il centrocampista e capitano dell’Atletico Madrid, Koke, fa il punto sul periodo negativo attraversato dalla sua squadra. E, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, sottolinea la necessità di cambiare atteggiamento in vista della gara contro l’Inter.

CAMBIARE ATTEGGIAMENTO – Koke analizza così lo stato di forma dell’Atletico Madrid in vista della gara contro l’Inter: «Dobbiamo fare autocritica. Abbiamo perso troppe partite in trasferta e non può succedere se vogliamo competere per le prime posizioni. Non ci sta riuscendo nulla, ma sono periodi che succedono in ogni squadra. Tuttavia non è normale una situazione del genere. Adesso contro l’Inter sarà tutt’altra cosa, è la Champions League e non c’è bisogno di aggiungere nulla. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi, ma per riuscirci dobbiamo cambiare atteggiamento».