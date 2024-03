Carlos Augusto e Arnautovic, esami necessari: le partite saltate

Come comunicato dall’Inter, Marko Arnautovic e Carlos Augusto saranno sottoposti agli esami strumentali per capire l’entità dei rispettivi problemi muscolari. Ecco, quindi, le partite che rischiano di saltare.

INDISPONIBILI – Le uniche due note negative della vittoria per 0-1 in Bologna-Inter sono sicuramente gli infortuni muscolari di Carlos Augusto e Marko Arnautovic. Entrambi valutati a poche ore dalla fine della partita, saranno sottoposti domani agli esami strumentali. Un passaggio necessario per capire l’entità dei rispettivi problemi. Questo significa che saranno sicuramente assenti per la trasferta di mercoledì contro l’Atletico Madrid in Champions League e, presumibilmente, per la gara di domenica in casa contro il Napoli. Più facile rivedere entrambi, poi, al rientro dopo la sosta per le nazionali.