Inzaghi matematico: ecco tutti i dati sulla gestione prima di Atletico Madrid-Inter

Inzaghi non si nasconde più e stupisce tutti, facendoli anche parlare tra una partita e l’altra della sua squadra… in attesa di Atletico Madrid-Inter. Ormai è chiaro che, archiviata la Serie A, ci si aspetta una grande prova di forza in Champions League. E la gestione dell’avvicinamento al prossimo evento non è per niente lasciato al caso. Analizziamo la situazione con i dati reali

ROTAZIONI – L’Inter schiacciasassi di Simone Inzaghi gioca e si riposa. Vince e non si stanca. Merito delle rotazioni strategiche impostate dall’allenatore nerazzurro, che sta gestendo il gruppo in maniera quasi matematica. E lo sta facendo soprattutto in ottica Atletico Madrid, quindi in chiave passaggio ai Quarti di Finale di UEFA Champions League da conquistare. La dimostrazione arriva tra una partita e l’altra. Prendendo un mini-ciclo, che potremmo definire come “da Altetico Madrid ad Atletico Madrid”, nelle ultime quattro partite di Serie A si è creata una situazione piuttosto curiosa alla voce minutaggio. Prendiamo in considerazione quello che è l’undici titolare più volte schierato da Inzaghi in stagione e che quindi, salvo sorprese, si candida a essere la probabile formazione in Atletico Madrid-Inter di Champions League. Qui di seguito.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez.

Inzaghi gestisce tutta la rosa in ottica Atletico Madrid-Inter

GESTIONE – Il minutaggio totale delle quattro partite è pari a 384′, ovvero i 360′ previsti più 24′ di recupero. Inzaghi – tra infortuni, squalifiche, sostituzioni e appunto rotazioni – decide di gestire la formazione-tipo per preservare tutti. O quasi… Almeno una partita “piena” a riposo su quattro. In alcuni casi addirittura due. Il minutaggio totale degli undici titolari tocca quota 2190′, ovvero meno del 52% di minuti a disposizione. Di seguito i dettagli dell’alternanza gioco-riposo.

SOMMER – Minuti giocati: 292/384. Minuti a riposo: 92/384.

PAVARD – Minuti giocati: 175/384. Minuti a riposo: 209/384.

ACERBI – Minuti giocati: 126/384. Minuti a riposo: 258/384.

BASTONI – Minuti giocati: 195/384. Minuti a riposo: 189/384.

DARMIAN – Minuti giocati: 194/384. Minuti a riposo: 190/384.

BARELLA – Minuti giocati: 311/384. Minuti a riposo: 73/384.

CALHANOGLU – Minuti giocati: 62/384. Minuti a riposo: 322/384.

MKHITARYAN – Minuti giocati: 291/384. Minuti a riposo: 93/384.

DIMARCO – Minuti giocati: 231/384. Minuti a riposo: 153/384.

THURAM – Minuti giocati: 96/384. Minuti a riposo: 288/384.

LAUTARO MARTINEZ – Minuti giocati: 217/384. Minuti a riposo: 167/384.

Serie A OK, Champions League nuovo obiettivo

MINUTAGGIO – Il titolare più utilizzato nelle ultime quattro uscite risulta essere Nicolò Barella (81%), chiamato agli straordinari. Quello meno utilizzato ovviamente Hakan Calhanoglu (16%), appena rientrato. Oltre al portiere Yann Sommer (76%), sopra la soglia anche il trio formato da Henrikh Mkhitaryan (75.5%), Federico Dimarco (60%) e il capitano Lautaro Martinez (56.5%). Centellinati dopo il rientro Francesco Acerbi (33%) e Marcus Thuram (25%), ma sotto la soglia spicca anche Benjamin Pavard (45.5%). Infine, da evidenziare l’alternanza praticamente perfettra tra gioco e riposo per Alessandro Bastoni (51%) e Matteo Darmian (50.5%). Per correttezza bisogna considerare in difesa Stefan de Vrij, a centrocampo sia Denzel Dumfries sulla fascia sia Kristjan Asllani in mezzo e in attacco Alexis Sanchez potenziali candidati per una maglia da titolare in Atletico Madrid-Inter. Il tempo per decidere c’è e Inzaghi sceglierà sempre l’undici iniziale migliore con una certezza: la formazione titolare dell’Inter a Madrid non avrà scuse. Perché sarà carica ma anche ben riposata grazie alla gestione, pressoché perfetta, di Inzaghi.