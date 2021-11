Inzaghi: «Una vittoria importantissima! Shakhtar Donetsk squadra forte»

Inzaghi ha parlato anche a UEFA TV dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0. L’allenatore nerazzurro è agli ottavi di finale di Champions League per la seconda stagione di fila, dopo aver passato il girone pure con la Lazio un anno fa.

RISULTATO OTTENUTO – Simone Inzaghi fa due su due in Champions League, passando di nuovo la fase a gironi. Queste le sue parole a UEFA TV dopo Inter-Shakhtar Donetsk: «Mi è piaciuto come sono stati in campo i ragazzi, come hanno voluto questa vittoria. Era per noi importantissima, abbiamo concesso poco e abbiamo meritato la vittoria nonostante avessimo di fronte una squadra che gioca benissimo. Può mettere in difficoltà qualsiasi avversario».