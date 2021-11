Ancelotti: «Real Madrid primo importante per tanto. Fare bene con l’Inter»

Ancelotti ha portato il Real Madrid a vincere 0-3 contro lo Sheriff, qualificando di conseguenza l’Inter agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo (vedi articolo). L’allenatore italiano dei blancos parla del match che si disputerà martedì 7 dicembre alle ore 21 al Bernabéu, spareggio per il primo posto.

UNA O L’ALTRA – Il Real Madrid avrà due risultati su tre contro l’Inter fra due settimane. Carlo Ancelotti vuole arrivare primo: «È importante per tanto. C’è un’altra partita, dovremo farlo bene con l’Inter che è qualificata come noi. Però lo faremo in casa, al Bernabéu, vogliamo chiudere bene questo gruppo che abbiamo giocato in maniera abbastanza buona. Abbiamo sbagliato una partita in casa (lo Sheriff, ndr) e vogliamo chiudere al meglio».