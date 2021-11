Dzeko: «Sembrava poter continuare il non fare gol, ma ce l’abbiamo fatta!»

Dzeko, intervistato da Amazon Prime Video dopo Inter-Shakhtar Donetsk, è contento per quanto fatto nella partita, con la doppietta decisiva per il 2-0 valso la qualificazione. Ecco come si è espresso il bosniaco.

GRANDE SODDISFAZIONE – Edin Dzeko celebra la doppietta: «Oggi era una partita molto importante per noi. Sicuramente dopo tre partite dove non potevamo fare gol allo Shakhtar Donetsk sembrava nel primo tempo che continuasse questa cosa. Poi quando facevamo gol era fuorigioco, però alla fine ce l’abbiamo fatta. Speriamo di raggiungere quello che vogliamo, nel primo tempo potevamo fare gol ma nel secondo siamo usciti ancora più convinti di poter farcela. Ce l’abbiamo fatta, solo così si può andare avanti. Io cerco di dare sempre il mio massimo, poi oggi ho fatto due gol. Tante volte non faccio gol, però cerco di fare tanto lavoro per la squadra perché alla fine conta questo».