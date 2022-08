Inzaghi: «Non era facile affrontare la Cremonese! Visto quello che volevo»

Inzaghi è finalmente soddisfatto, tutt’altra cosa rispetto al suo umore dopo la sconfitta di venerdì con la Lazio. Nel post partita di Inter-Cremonese l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi analizza il 3-1 di Inter-Cremonese: «Abbiamo fatto una prova concentrata, aggressiva e determinata. Era quello che volevo dai ragazzi, abbiamo avuto due giorni e mezzo per preparare questa partita contro un avversario non facilissimo da affrontare. Siamo stati bravi a sbloccarla e poi a fare i gol del 2-0 e 3-0 che hanno sistemato la partita. Le rotazioni? Tutte le partite sono sempre scelte per noi allenatori. Stasera ne ho cambiati quattro o cinque rispetto a Roma, abbiamo tantissime partite ravvicinate e sarà così da qui alla fine di questo ciclo. Giocando ogni due-tre giorni non c’è spazio per recuperare le energie. Sappiamo che il derby sarà una partita molto delicata per noi e i nostri tifosi, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi. Contro la Cremonese e squadre di questo tipo le partite sono dispendiose, a inizio ripresa abbiamo provato a gestire il possesso ma non è semplice contro questo tipo di squadre».