Alvini: «Partita indirizzata da noi. Una sola differenza con l’Inter»

Nel postpartita di Inter-Cremonese, il tecnico dei grigiorossi Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione dei suoi e i gol subiti nel 3-1 di questa sera. Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

TROPPI ERRORI – Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione dei suoi in Inter-Cremonese, ammettendo i troppi errori commessi: «Abbiamo fatto tutto noi stasera. Il primo gol è arrivato su un errore tecnico. Quando concediamo queste cose a una squadra come l’Inter, poi veniamo puniti. Sta lì la differenza. Abbiamo concesso noi tanto e non abbiamo concretizzato tante palle. Sulla prestazione ho davvero poco da recriminare»

DIFFERENZA – Alvini ha proseguito sottolineando l’unica (grande) differenza tra i nerazzurri e la sua squadra: «L’Inter è partita forte, lo sapevamo. Siamo stati bravi a reggere all’inizio. In un momento in cui avevamo trovato le giuste distanze, su un calcio d’angolo a favore abbiamo preso il primo gol. Abbiamo avuto poi un paio di occasioni per pareggiare, poi è arrivata una giocata incredibile di Barella dopo un altro nostro gesto sbagliato. Abbiamo tenuto sempre la partita in bilico. La differenza sta tutta nella qualità tecnica dei suoi campioni»