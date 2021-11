Inzaghi: «Inter, vittoria meritata! Due vittorie non banali contro lo Sheriff»

Inzaghi dopo Sheriff-Inter 1-3, su Sky Sport ha parlato della vittoria di oggi e della crescita evidente della squadra, facendo riferimento al derby di domenica.

VITTORIE NON SEMPLICI – Inzaghi dopo Sheriff-Inter 1-3 ha parlato così su Sky: «Meritavamo di più nel primo tempo però la squadra è rimasta lucida e nel secondo tempo abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Abbiamo fatto due vittorie non banali contro lo Sheriff, questa squadra aveva battuto il Real Madrid a Madrid e lo Shakhtar Donetsk, ora il destino è nelle nostre mani. Derby? Ora noi dobbiamo rientrare e recuperare forze fisiche e mentali, domenica ci aspetta un derby che sappiamo cosa significa per noi, i nostri tifosi e la società».