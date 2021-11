Inzaghi: «Grande segnale per un allenatore! Felice per i tanti marcatori»

Per Inzaghi conferenza dopo la partita contro lo Sheriff, vinta 1-3 e che porta l’Inter al secondo posto in classifica. Ecco le risposte date ai giornalisti in sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Sheriff-Inter.

La vittoria di questa sera è da maturità per l’Inter. È così e che spinta dà in vista del derby?

Penso che adesso la qualificazione sia nelle nostre mani. Siamo secondi, sapevamo che dopo un punto nelle prime due gare dovevamo fare due vittorie con lo Sheriff. Siamo stati bravi: non era scontato, giocavamo contro una squadra che nelle prime due partite era a punteggio pieno. I ragazzi sono stati bravi e lucidi, nonostante un primo tempo da dodici tiri in porta, pali eccetera siamo rientrati in campo con la stessa determinazione. Adesso dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché domenica ci aspetta una partita importantissima.

Che significato ha per Inzaghi questa vittoria?

Senz’altro mi dà soddisfazione: in queste ultime cinque partite ho cambiato spesso e abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio. Al di là di chi gioca o meno è un grande segnale per un allenatore cambiare giocatori. Siamo in un ottimo momento, dobbiamo cambiare e il fatto di avere tanti marcatori è una cosa che mi rende felice.