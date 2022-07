Inzaghi: «Inter, cercavamo test difficili! Chiesto qualcosa a Dimarco»

Inzaghi ha commentato il 2-2 contro il Monaco a Inter TV. L’allenatore è soddisfatto del livello di calcio visto questa sera a Ferrara, con la necessità di dover rimontare il doppio svantaggio iniziale.

BELLA REAZIONE – Simone Inzaghi mostra soddisfazione dopo Inter-Monaco: «È stata una partita chiaramente non semplice, c’è differenza di preparazione. Sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra che è dal 16 giugno che lavora, noi abbiamo cominciato dal 6 luglio: era normale che ci fosse differenza. Siamo stati in campo bene, probabilmente dovevamo evitare di prendere quei due gol però la squadra non si è disunita e ha lavorato per recuperare la partita. È normale che è arrivata presto quest’amichevole, però lo sapevamo. Stiamo cercando dei test difficili e molto impegnativi, è quello che cerchiamo per migliorare la nostra condizione».

I SINGOLI – Rispetto a Sportitalia (vedi articolo) Inzaghi non parla di mercato. Si sofferma invece sui nuovi arrivati: «Si stanno inserendo nel migliore dei modi, sono contento di avergli dato una possibilità in queste partite. Adesso sono arrivati anche gli altri giocatori, con tre giorni ho chiesto qualcosa di particolare a Federico Dimarco perché eravamo in emergenza e ha fatto sessanta minuti molto buoni. I tifosi? Sappiamo cosa rappresentano per noi. Anche stasera sono venuti qui a Ferrara, sappiamo che lo saranno anche nelle prossime amichevoli e dal 13 agosto».