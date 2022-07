Dybala dovrà decidere: a ore riunione con gli agenti. Le ipotesi al vaglio

Dybala presto si riunirà con i suoi agenti per decidere il suo futuro. Diverse le ipotesi al vaglio, l’Inter rientra tra queste. Il giocatore deve prendere una decisione: abbassare o meno le sue pretese

DENTRO O FUORI − Settimana decisiva per Dybala, atteso un meeting con i suoi agenti. Le ultime da Marco Demicheli di Sky Sport: «Situazione surreale quella di Paulo Dybala che al 16 luglio è ancora senza squadra. Ad inizio settimana si riunirà con i suoi agenti e insieme valuteranno tutte le ipotesi. Di offerte concrete da Napoli e Roma non se sono arrivate ma sono le ipotesi più interessanti. Lui dovrà abbassare le sue pretese per chiudere. Dybala vuole guadagnare gli stessi soldi che prendeva alla Juventus, cioè più 6 milioni l’anno. L’Inter gli offriva 5+1».