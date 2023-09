Inzaghi: «Dovevamo chiuderla prima! Dispiace per Arnautovic»

Inter vittoriosa ad Empoli per 0-1 grazie alla prodezza da fuori di Dimarco. Inzaghi ha parlato nel post-partita di Sky Sport

Questa l’analisi di Inzaghi: «Arnautovic? Ha avuto un infortunio, ha sentito il muscolo. Un giocatore importante per noi che perderemo per un po’ di tempo. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo, importante. Dispiace. Le glorie personali non mi interessano, mi interessa la squadra, il gruppo. Eravamo contro una squadra che aveva forti motivazioni, con un nuovo allenatore. Dovevamo chiuderla prima, gli ultimi minuti abbiamo sofferto. Dovevamo lo 0-2 prima visto quello che abbiamo creato. Io sono sempre concentrato sul lavoro, normale cambino i giudizi da una partita all’altra nel calcio. Sono felice di guidare l’Inter, so che percorso abbiamo fatto, adesso abbiamo fatto un buon inizio. Dobbiamo guardare avanti, adesso ci saranno partite intense dovremo essere bravi a recuperare».

Inzaghi parla di alcuni singoli: «Meno motivazioni? È normale che giocando tanto non è facile rimanere lucidi. Però non ho nulla da rimproverare alla squadra oggi. Siamo venuti in un campo non semplice, abbiamo approcciato bene la gara. Dovevamo essere più cattivi nell’approcciare la gara e trovare subito il gol. Poi nel secondo tempo il gol di Dimarco ci ha agevolato. Frattesi e Barella alternativi? No, assolutamente. Possono giocare insieme. In quel momento ho optato per quel cambio, Davide negli ultimi giorni ha avuto un affaticamento che ha smaltito. Oggi mi è piaciuto, come Mkhitaryan. Calhanoglu e Lautaro Martinez? Sono importanti per noi, ci aiutano tantissimo, Hakan è rimasto a riposo nell’ultima partita, Lautaro ha fatto 65′ nel migliore dei modi. Abbiamo tantissime partite, ho giocatori da utilizzare. Il turnover non deve essere un problema, ma una soluzione»