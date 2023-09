Empoli-Inter 0-1, pagelle: Dimarco pittore 7. Un altro lo stesso voto

L’Inter vince con un grande secondo tempo contro l’Empoli per 1-0. La decide Federico Dimarco con un capolavoro da 7, stesso voto per il ritorno di Hakan Calhanoglu. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Non è mai veramente impegnato, deve solo parare la punizione di Ranocchia che però non è così difficile da prendere.

Empoli-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Difficile fare a meno di un difensore con così tanta sicurezza, cattiveria e qualità nei piedi. Impeccabile anche oggi, che acquisto!

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Deve gestire un cartellino giallo sulle sue spalle, ma lo fa con esperienza e senza rischiare troppo. Bravo anche da braccetto al posto di Bastoni.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Parte con un cross preciso per la testa di Darmian che sfiora il gol, poi gira con il motore a rilento. Si riposa appena può, serve per lui adesso.

– dal 71′ STEFAN DE VRIJ 6 – Attenzione massima, cosa che per lui prima non c’era, e grande aggressività sui primi tocchi degli attaccanti avversari.

Empoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Non è Dumfries, non spinge come l’olandese e non crea tantissimi pericoli. L’unico è il gol salvato sulla linea nel primo tempo, poi si fa vedere più in fase di non possesso.

DAVIDE FRATTESI 6.5 – Su tutti i cross c’è sempre lui. Sa dove va la palla e la aggredisce. Tira più volte per cercare il gol, ci si avvicina con un pallonetto arrivato dopo un inserimento.

– dal 71′ NICOLÒ BARELLA 6 – Non deve alzare il ritmo, fa quello che serve per tenere il vantaggio con il possesso palla.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Quanta geometria nei suoi passaggi, quanta velocità nelle verticalizzazioni. Perfetto in fase di possesso e non, recupera in più palloni fondamentali sui contropiedi dell’Empoli. Tutt’altra storia rispetto ad Asllani.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Il primo tempo è opaco, clamorosamente opaco, il secondo è da campione. La fascia sinistra comincia a funzionare, gli scambi con Dimarco mettono in difficoltà l’Empoli.

FEDERICO DIMARCO 7 – I primi 45 minuti sono da dimenticare, i suoi cross finiscono tutti sulla schiena degli avversari. Poi il gioiello di sinistro al volo da fuori area. Un gol di caratura internazionale, il primo del campionato dopo i 3 assist già confezionati. Un pittore che disegna lo sport del calcio!

– dall’80’ CARLOS AUGUSTO S.V.

Empoli-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Fatica a trovarsi come spesso accadeva con il compagno argentino, ma sale in cattedra nel secondo tempo. Sfiora la rete per due volte, prima con un tiro vicino al palo sinistro poi con una conclusione a giro finita accanto all’incrocio dei pali opposto. Una meraviglia il francese!

– dall’80 ALEXIS SANCHEZ S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Ha bisogno di riposo, si vede. Freno a mano tirato per la maggior parte del tempo, fa di tutto per aiutare i suoi ma non aumenta i giri. L’infortunio di Arnautovic ora non ci voleva.

– dal 71′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Ingresso non positivissimo, ma soprattutto per l’infortunio. La sensazione è che non torni prima della sosta e questo fa male alle rotazione di Inzaghi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Partita difficile contro una squadra che ha cercato di creare confusione e mandarla verso l’agonismo. Vince di misura ma impressiona la capacità di gestire il vantaggio nei 30 minuti finali del secondo tempo. Mai un rischio o un pericolo dalle parti di Sommer. L’attacco crea anche occasioni per segnare il definitivo raddoppio, ma non arriva per sfortuna. 5 partite, 5 vittorie, meglio di così non poteva iniziare l’allenatore dell’Inter.

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di Andreazzoli

EMPOLI – Berisha 6; Ebuehi 5.5, Ismajli 7 (Walukiewicz 6), Luperto 6, Pezzella 6; Marin 5.5 (Fazzini 6), Ranocchia 6.5 (Grassi 6), Maleh 5.5; Baldanzi 5.5; Cambiaghi 5 (Cancellieri 6), Shpendi 5.5 (Destro 6) All. Andreazzoli 6