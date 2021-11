Inzaghi: «Correa ha sentito un dolorino. Potevamo essere pure meglio!»

Inzaghi si è fermato a parlare con la postazione di Inter TV dopo la vittoria chiave per 3-2 sul Napoli. Ecco come l’allenatore ha valutato il 3-2 del Meazza sulla capolista.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi gioisce dopo Inter-Napoli: «Certe partite le avevamo pareggiate per episodi e avremmo meritato altro, stasera abbiamo fatto una grande gara contro una squadra fortissima. Stavano facendo dodici partite con dieci vittorie e due pareggi, ma oggi hanno trovato una squadra che sapeva cosa fare. Abbiamo meritato la vittoria. Le reazioni ai gol? Grande gruppo, quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati e meritavano di giocare anche loro. Sono contento per le prestazioni dei singoli e per aver dato una vittoria importante ai nostri tifosi, adesso testa a mercoledì perché c’è una partita altrettanto importante. Stiamo recuperando energie, potevamo essere anche meglio. Joaquin Correa ha sentito un dolorino, c’erano dei giocatori fuori: speriamo che i ragazzi riescano a recuperare».