Inzaghi: «Brutto approccio, ma bravi a rimanere lucidi! Mio futuro…»

Inzaghi in conferenza stampa dopo la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 1-2, ha analizzato con soddisfazione il secondo trofeo conquistato in questa stagione, in attesa della UEFA Champions League. Di seguito le sue parole seguite in diretta su Inter-News.it

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Fiorentina-Inter.

Dopo questa vittoria, come arrivate a questo finale di stagione?

Arriviamo bene. La soddisfazione è grandissima, sapevamo che sarebbe stata una finale difficilissima perché abbiamo ancora due partite di campionato e una di Champions League. Ho cercato di lasciare i ragazzi tranquilli senza che pensassero al dopo. Sentivamo questa partita perché ci tenevo, abbiamo speso tantissimo per arrivare fin qui. Abbiamo approcciato male, prende gol dopo tre minuti in una finale è una cosa da non fare. Ma sono stati bravissimi i ragazzi a meritare la vittoria.

Dichiarazioni dopo la partita persa contro la Roma, cosa è cambiato?

Era un mio pensiero. Era un momento difficile, abbiamo perso con la Roma perché avevamo giocato bene, poi però purtroppo succedono quei periodo. Ho la fortuna di allenare dei grandi professionisti che mettono un impegno forte sempre. Sono da abbracciare uno ad uno, così come tutti i nostri tifosi che per venti minuti non ci hanno incitato, poi però sono entrati in partita loro e così siamo entrati in partita anche noi.

Quattro finali tutte vinte con l’Inter, come fa a trasmettere questa tranquillità?

Chiaramente ho la fortuna di allenare squadre importanti perché prima la Lazio con le giovanili e la prima squadra, ora all’Inter ho la fortuna di avere ottimi giocatori che non mollano. In dodici finali non mi era mai capitato di prendere un gol nei primi minuti. Però siamo rimasti calmi e lucidi, abbiamo fatto un ottimo primo tempo.

Tanti televisori in zona Manchester erano sintonizzati, che messaggio avete mandato?

Avranno visto una bella finale giocata a ottimi livelli. Sia l’Inter che la Fiorentina arrivano a questo finale di stagione in “missione” giocando così tante partite. Siamo arrivati bene, dobbiamo essere bravi a goderci questo finale. Ci manca ancora qualcosa in campionato, poi andremo a Istanbul insperata ma voluta con tutte le forze.

La squadra non si è sciolta dopo il gol subito, è una crescita?

Assolutamente sì, da due mesi stiamo giocando a questi livelli. Nella difficoltà la squadra non si è disunita. In una finale prendere gol dopo tre minuti ti lascia a pensare, però i ragazzi sono stati calmi e lucidi vincendo una finale che ci tenevamo tantissimo.

Tu vai in scadenza di contratto l’anno prossimo, hai problemi o c’è un problema?

Non è un problema. Il mio problema è finire le ultime tre partite nel migliore dei modi. Non mi sono mai sentito un precario, avevo un altro anno di contratto. Ci sono e si possono sciogliere in tre o quattro giorni. Ci devono essere tutte le garanzie e la fiducia reciproca che ci sono sempre state. Io e il mio staff e la squadra siamo stati in un periodo ad ascoltare poco e lavorare tanto. Stasera ce la godiamo, ma abbiamo ancora un percorso di quindici giorni e dobbiamo finire nel migliore dei modi il nostro percorso.

Vedi anche nello spogliatoio la convinzione che è il Manchester City non parte favorita?

La squadra è consapevole, escludendo Napoli siamo in una striscia di partite e siamo in crescita. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali perché tra quarantotto ore saremo di nuovo in campo contro un avversario tosto come l’Atalanta. Queste serate vissute con le nostre famiglie e i nostri tifosi ti fanno recuperare in fretta.