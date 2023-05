Palmeri: «Inter dominata nei primi 15′, si è ripresa con la Curva!»

Palmeri ha parlato della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter 2-1 sulla Fiorentina. Il giornalista individua il momento in cui la squadra si è ripresa

AIUTO − In collegamento da Roma per Sportitalia.com, Tancredi Palmeri analizza la vittoria nerazzurra in Coppa Italia: «L’Inter ha accresciuto la sua consapevolezza di grande squadra. Nei primi 15’ non era scesa in campo, venendo dominata dalla Fiorentina. Ma poi l’Inter è uscita da grande. Non sarà un caso che quando i ragazzi della curva hanno cominciato a cantare si è ripresa anche l’Inter, ovvero dal 16’».