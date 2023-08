Hernandez: «Inter? Risultato non a nostro favore, ma ci aiuterà»

Lucas Hernandez ha giocato PSG-Inter a Tokyo, match vinto dall’Inter in rimonta 1-2. Il fratello di Theo, da poco in Francia, ha commentato la sfida

BUON TEST − Lucas Hernandez ha parlato al termine della sfida tra PSG e Inter, finita con la vittoria dei nerazzurri 1-2: «Stiamo cercando di prepararci al meglio per essere pronti alla prima partita di campionato della stagione. Queste partite ci permettono di conoscerci meglio, è il mio caso ad esempio che sono nuovo da queste parti. Abbiamo imparato e messo a punto molte cose qui in Giappone, come voleva il mister. È vero che i risultati non sono andati a nostro favore, ma questo ci aiuta a imparare. Continueremo a lavorare insieme per cercare di essere pronti per la prima partita contro il Lorient e vincerla». Le sue parole su PSG TV.