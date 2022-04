Handanovic: «Juventus-Inter, voglio vincere più spesso partite così!»

Samir Handanovic torna a parlare della vittoria dei nerazzurri a Torino dopo dieci anni in Juventus-Inter 0-1, e di quanto era fondamentale ai fini scudetto.

FONDAMENTALE – Handanovic parla di Juventus-Inter terminata sul punteggio di 0-1: «Era una partita decisiva oggi per rimanere sul gruppo scudetto. Anche per quello che rappresenta Juventus-Inter e come l’abbiamo vinta, cioè di carattere. Per noi era importante e fondamentale vincere oggi, è una vittoria che ci voleva sotto tutti i punti di vista. Spero di farle più spesso queste vittorie a Torino, non ogni dieci anni!».