Handanovic: «Giocare dopo il Milan? Non cambia nulla. Preparati bene»

Handanovic sarà ovviamente il capitano in Inter-Lazio, primo impegno del 2022 (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV nel prepartita della sfida del Meazza.

RITORNO IN CAMPO – Samir Handanovic presenta Inter-Lazio di stasera: «C’è sempre voglia di tornare presto al campo quando sei in vacanza. C’è tanta voglia e vogliamo vincere la partita. Quali errori non bisogna ripetere dall’andata? All’Olimpico abbiamo fatto un’ottima partita, purtroppo ci sono stati degli episodi che a volte ecidono le partite e non ci sono girati bene. Ci siamo preparati bene, dobbiamo vincere. In campo dopo il Milan? Non penso crei pressione, siamo ancora a metà campionato. Poi abbiamo due partite in meno, per me nessuna pressione oltre misura».