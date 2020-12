Hakimi: “Doppietta con l’Inter? Spero prima di tante! Ho una dedica”

Hakimi è stato fra i protagonisti di Inter-Bologna, anticipo della decima giornata di Serie A finito 3-1. Ecco le sue parole a caldo nel post partita di Inter TV della partita del Meazza, dove ha segnato una doppietta.

IL MIGLIORE IN CAMPO – Achraf Hakimi commenta Inter-Bologna 3-1: «La doppietta? Sono contento per i due gol nel nostro stadio, anche se non c’erano i tifosi lo dedico anche a loro. Devo adattarmi rapidamente ai compagni di squadra per dare il mio contributo, sono tre punti importanti per tutti. Stiamo migliorando molto nella maniera di difendere e nell’equilibrio di squadra, partita dopo partita. Questo si è visto nelle ultime sfide, stiamo anche facendo meglio in attacco e questo è pure grazie alla fase difensiva. Sono contento, voglio continuare a lavorare e raggiungere i miei obiettivi. Dobbiamo stare il più in alto possibile, spero che questa sia la prima doppietta di tante. Inter-Shakhtar Donetsk? Una partita importantissima, come una finale. La prepariamo come stiamo facendo per passare agli ottavi di finale, che è il nostro obiettivo».