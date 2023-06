Guardiola: «Manchester City, dobbiamo vincere per essere un grande club!»

Guardiola in un’intervista rilasciata su UEFA.com in vista della finale di Champions League contro l’Inter, ha parlato delle finali raggiunte in carriera e di puntare alla vittoria contro i nerazzurri per fare il “grande passo”.

PUNTARE ALLA VITTORIA – Pep Guardiola cerca di scrollarsi di dosso la pressione di vincere il primo titolo di UEFA Champions League, ma ammette: «Giocheremo la finale per realizzare un sogno e cercheremo di fare una buona partita. Anche quest’anno cercheremo di dare il massimo. La affronteremo come ogni partita settimane di Premier League, faremo in modo che i giocatori siano tutti concentrati per quello che dovranno fare, nient’altro. Ho raggiunto dieci semifinali di Champions League e giocato tre finali vincendone due, ora sarò alla mia guarda finale. La competizione mi ha dato più di quanto avrei potuto immaginare. Dobbiamo anche accettare che se vogliamo fare un passo definitivo da grande club, dobbiamo vincere in Europa. Dobbiamo vincere la Champions League. Ma la cosa più importante è esserci ancora e ancora e ancora. Due anni fa, noi c’eravamo. Due anni dopo, siamo di nuovo qui. Il fallimento non esiste nello sport. Ammettere di aver fallito è come dire che il tuo avversario non vale nulla quando vinci, devi festeggiare adeguatamente e in privato, e quando perdi, puoi piangere un po’ e tornare il giorno dopo».

Fonte: uefa.com