Manchester City-Inter, Mkhitaryan dal 1′? Dzeko-Lukaku: la sensazione

Henrikh Mkhitaryan sarà scelto titolare da Simone Inzaghi per Manchester City-Inter? La sensazione sul ballottaggio Edin Dzeko-Romelu Lukaku.

SCELTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Henrikh Mkhitaryan è pronto a tornare in gruppo già a partire dalla giornata di oggi. Se tutto procederà per il meglio, l’ex Roma sarà scelto come titolare da Simone Inzaghi per Manchester City-Inter.

DUBBIO – L’altro dubbio dell’allenatore concerne il reparto offensivo, vale a dire chi scegliere tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku da affiancare a Lautaro Martinez.

SENSAZIONE – La sensazione è che il bosniaco sia avanti rispetto al belga. A far pendere l’ago della bilancia in favore di Dzeko è la sia la fiducia nella coppia d’attacco che lo ha portato alla finale di Champions League che soprattutto l’evoluzione di Lukaku, in grado di essere in partita immediatamente anche da subentrato.

Fonte: SportMediaset.it