Inter a Zilliacus: accordo per la cessione del club! Le cifre

Thomas Zilliacus è il miliardario finlandese di cui si sta parlando in questi giorni per un suo interessamento per l’Inter e che la nostra redazione qualche giorno lo ha intervistato in esclusiva (vedi QUI). Secondo quanto riportato dal Direttore di RadioRadio, Ilario Di Giovambattista, la cessione dell’Inter è praticamente cosa fatta.

ACCORDO RAGGIUNTO – Inter vicina alla cessione, ma solo dopo la finale di UEFA Champions League, questa l’indiscrezione lanciata dal Direttore di RadioRadio attraverso i suoi profili social: «L’Inter passa al miliardario finlandese Thomas Zilliacus. Secondo le nostre info l’accordo per il trasferimento delle quote sarebbe stato raggiunto per un totale di 1.2mld di euro. L’annuncio verrebbe ufficializzato dopo la finale di Champions League».

Fonte: RadioRadio – Ilario Di Giovambattista