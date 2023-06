Grealish dopo l’Inter: «Grazie a Guardiola. Spesi tanti soldi per me»

Grealish si è espresso al termine della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’esterno inglese ha tenuto a ringraziare Pep Guardiola

RINGRAZIA − Grealish ha vinto la Champions League in finale contro l’Inter. L’inglese esalta il suo allenatore. Le sue parole al sito ufficiale del Manchester City: «Guardiola? Gli ho detto ‘Voglio ringraziarti perché hai reso possibile tutto questo per me. Mi ha ingaggiato per un sacco di soldi e anche quando giocavo male, è rimasto lì con me. Quest’anno mi ha dato la posizione per giocare ed esibirmi al meglio e quindi l’ho ringraziato. Fare il treble con questi giocatori è speciale. Chi mi conosce sa quanto sono una persona di famiglia e quanto amo il calcio. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato lungo la strada. Ho appena visto la mia famiglia tra la folla e mi ha emozionato».