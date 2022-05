Giampaolo: «Inter forte, nove volte su dieci vince con noi! Un rimprovero»

Giampaolo ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria, ultima partita di campionato vinta dai nerazzurri per 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni

QUALITÀ SUPERIORE – Marco Giampaolo parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sampdoria: «Difficile giocare con l’Inter che deve vincere per forza? Al di là di questo l’Inter è una squadra forte che nove volte su dieci vince con la Samp, questo è fuori discussione. Però abbiamo fatto un buon primo tempo. La squadra c’era, poi dopo l’1-0 dell’Inter abbiamo mollato qualcosa ed è venuta fuori la qualità dell’Inter. Dobbiamo rimproveraci un po’ questo ma fino a quando siamo rimasti uniti abbiamo fatto una buona gara. Raggiunta la salvezza siamo migliorati sul piano del palleggio, anche rischiando qualcosina perché a volte devi anche farlo. Altrimenti devi correre per forza dietro gli altri e la squadra ha fatto meglio una volta che si è salvata e questo deve farci fare delle riflessioni. Da chi voglio ripartire? Io ho sempre detto che l’obiettivo principale era la salvezza, ora c’è la partita del club che deve mettere a posto tante cose. La squadra è l’ultimo problema, ora la Sampdoria ha altri problemi e appena il club sarà pronto a programmare programmeremo. Ovviamente a casa penserò al da farsi se dovessi esserci io, mentalmente non vado in vacanza però la Samp deve mettere a posto alcune cose. Magari domani arriva un magnate americano, un fondo e azzera tutto. Magari non ci sarò più io e sarà un problema di altri. Lo spirito della squadra, la compattezza che comunque non ha mai arretrato. Quindi anche se qualche volta sono venute fuori voci di qualche spaccatura, no. Invece la squadra è stata brava a stare insieme a me. Rincon ha fatto una buonissima gara, è un ragazzo fantastico e serissimo che sta bene in qualsiasi squadra».