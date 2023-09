Frattesi: «Dimostrato che giocando da Inter diamo fastidio a tutti!»

L’Inter riesce a rientrare in partita solo nel finale e accorcia le distanze contro la Real Sociedad. Al termine della sfida di Champions League Frattesi ha parlato su Sky Sport 24.

ENERGIE – L’Inter spunta un pareggio contro la Real Sociedad. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Davide Frattesi che spiega quanto accaduto durante il match d’esordio in Europa: «Sapevamo che sarebbe stata difficile. L’avevamo preparata sapendo che sarebbero venuti forte e ci aspettavamo che venissero così. Siamo stati presi alla sprovvista ma non è facile giocare ogni tre giorni e entrare sempre in campo al 100%. Quindi ci può stare. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sull’1-0 nel primo tempo e poi nel secondo abbiamo dimostrato che quando giochiamo da Inter diamo fastidio a tutti quanti. Penso che abbiamo pagato sia un po’ la stanchezza mentale che fisica. Il derby porta via tante energie quindi ci può stare. Ho tanta voglia di giocare dal 1′ ma non è un problema entrare al 1′, al 60′ o al 90′. Quando vengo chiamato in causa do il mio e cerco sempre di dare una mano alla squadra. Sicuramente se è dal 1′ è meglio ma non è assolutamente un problema».